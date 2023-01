Sylwester 2022. Turyści zachwyceni nowym tunelem na Zakopiance

W listopadzie otwarto dwukilometrowy tunel im. Marii i Lecha Kaczyńskich w masywie góry Luboń Mały. Jest on ostatnim elementem budowy drogi ekspresowej S7 w ciągu Lubień - Rabka-Zdrój i cieszy się wielką popularnością wśród kierowców. Dzięki niemu można szybciej dostać się do Zakopanego. Tunel robi furorę wśród turystów odwiedzających stolicę Tatr. W rozmowie z WP turyści przybyli do Zakopanego na sylwestra nie kryją euforii. - Dla nas to jest przeżycie i wielkie ułatwienie - mówią. - Zielone światła, które mijaliśmy robią klimat - dodają inni.