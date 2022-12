Sylwester 2022: Noclegi w Zakopanem. "Pieniążki się nie liczą w tym dniu"

Na świętowanie tegorocznego sylwestra w Zakopanem można było zdecydować się niemal z dnia na dzień. Nocleg znalazł się bez problemu, a wysokie ceny najwyraźniej nie odstraszyły turystów. Tak przynajmniej wynika z rozmów naszego reportera z turystami spacerującymi po Krupówkach. Najwyraźniej na koniec roku Polacy są gotowi popuścić pasa i nie myślą o oszczędzaniu. Niektórzy przyjeżdżają do stolicy Tatr co roku, niezależnie od tego, ile ostatecznie będzie ich to kosztować. To już po prostu tradycja. – Pieniążki się nie liczą w tym dniu – powiedziała reporterowi Wirtualnej Polski jedna z turystek. W podobnym tonie wypowiadali się też inni przechodnie, gotowi w sylwestrową noc wydać więcej niż de facto mogą sobie na to pozwolić.

