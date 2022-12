Sylwester 2022. "Jest ciężko". Turyści w Zakopanem przeżyli cenowy szok

Paragony grozy zdominowały 2022 r. Polacy łapali się za głowy, ile musieli płacić za codzienne sprawunki, ale też przyjemności, jak wyjście do restauracji czy kina. A jak sprawy się mają na finiszu kończącego się roku w miejscu, które normalnie straszy cenami? Reporter Wirtualnej Polski przepytał Polaków, którzy przyjechali do Zakopanego na sylwestra. Okazuje się, że zdania są mocno podzielone. Jedni twierdzą, że "media przesadzają", a obiad za 200 zł to norma. Inni mówią wprost "skok cen o 20 proc." i "jest ciężko". Zobaczcie nasze wideo.