Sylwester 2022. Czy strzelać w sylwestra? "Bardziej szanują zwierzęta niż ludzi"

Czy powinno się strzelać w sylwestra? To pytanie powraca co roku jak bumerang. Wszelkie racjonalne przesłanki mówią, że huk petard i sztucznych ogni fatalnie odbija się na kondycji zwierząt - zarówno domowych, jak i dzikich. A co myślą na ten temat Polacy przybyli do Zakopanego? Okazuje się, że niektórych nie przekonuje nawet sąsiedztwo Tatrzańskiego Parku Narodowego. - Wszyscy tak przywiązują się do zwierząt, że bardziej szanują zwierzęta niż ludzi - mówi naszemu reporterowi jeden z turystów. A co wy myślicie?

