"Sukcesja" HBO Max. Nicholas Braun nieraz myślał "tak, to na pewno wytną"

Byłem przekonany, że wiele scen z Gregiem i Tomem nie wejdzie do serialu. Kręcimy coś, a ja myślę sobie "tak, to na pewno wytną", a potem to wchodzi do odcinka. Zrozumiałem, że mogę być tym komediowym elementem, który totalnie pasuje. Gdy jestem w scenach pełnych napięcia, to jest OK, że powiem coś, co przełamuje to napięcie. Zrozumiałem, że mam prawo być skołowany w pokoju pełnym pewnych siebie ludzi. To po prostu działa.