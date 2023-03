Nowy sezon "Sukcesji" absolutnym hitem HBO Max. Rekordowa oglądalność

To wynik imponujący i wyższy o ponad 30 proc. od tego, jaki uzyskały wszystkie poprzednie serie tej produkcji. Przypomnijmy, że "Sukcesja" otrzymała pięć Złotych Globów i 13 nagród Emmy. 2,3 mln to także wynik wyższy od oglądalności drugiego sezonu "Białego lotosu". Serial przegrał jedynie z "Rodem Smoka", "Last of us" i "Euphorią".