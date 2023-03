"Sukcesja" HBO Max. Sarah Snook o zakończeniu serialu: "Nie każdy będzie zadowolony"

Kręcąc ten sezon wiedzieliśmy, że to może być koniec, ale to było 50/50, nic nie było potwierdzone. To było dość trudne, trwać w takim zawieszeniu. Z drugiej strony, gdybyśmy od początku wiedzieli, że to koniec, to emocje przytłoczyłyby nas. W jakimś sensie nadzieja na ciąg dalszy się przydała. Dowiedzieliśmy się na samym początku wspólnego czytania scenariusza 10. odcinka. To było ciężkie do przyjęcia, ale wiedzieliśmy, że to kiedyś musi się wydarzyć.