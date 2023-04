"Sukcesja" HBO Max. Alan Ruck: "To mądre odejść teraz, gdy jesteśmy na szczycie"

Od czasu COVID robiliśmy te wspólne czytania głównie przez Zooma, co nie jest idealne. Bo musisz być z kimś w jednym miejscu, by poczuć tę energię. Przed tym ostatnim odcinkiem znowu zrobiliśmy to razem, na żywo. To jednocześnie było cudowne, bo znowu mieliśmy to wspaniale uczucie, ale z drugiej strony... "O... To już koniec". Więc to było takie słodko-gorzkie.