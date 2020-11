Niefortunne pytanie na antenie. Nawet koleżanka miała jej to za złe

Steffen Möller dał się poznać w programie "Europa da się lubić", emitowanem w telewizyjnej Dwójce na początku lat 2000. Niezwykle popularny format, który pojawił się na antenie nieco ponad rok przed akcesją naszego kraju do Unii Europejskiej, przybliżał Polakom różnorodność Europy, a także kulturę i zwyczaje poszczególnych państw członkowskich. Niemcem, który zaskakująco dobrą polszczyzną i z niebywałym poczuciem humoru, opowiadał o swojej ojczyźnie był 34-letni wówczas Möller. Szybko wyrósł na jedną z największych gwiazd show. Na fali popularności niedługo potem pojawił się w obsadzie niemniej popularnej wówczas telenoweli "M jak miłość" , a także dostał swój program rozrywkowy w TVP2.

Od 2007 roku Steffen Möller coraz rzadziej pojawiał się na ekranie. Z czasem słuch o nim zaginął i pojawiły się plotki, że popularny Niemiec wrócił do ojczyzny. O tym, jak było naprawdę Möller opowiedział na antenie "Dzień dobry TVN". Dawno niewidziany ulubieniec widzów udzielił wywiadu Ewie Drzyzdze i Agnieszce Woźniak-Starak. Niestety pierwsza z nich postarała się o to, by wprawić swojego rozmówcę w zakłopotanie.