Ewa Drzyzga o nauce zdalnej: "Młody człowiek czuje dyskomfort"

Wiosną tego roku pandemia koronawirusa wymusiła naukę zdalną we wszystkich szkołach i uczelniach do końca poprzedniego roku szkolnego i akademickiego. We wrześniu uczniowie i nauczyciele powrócili do szkół, ale sytuacja wymusiła ponowne przestawienie się na naukę z domu i organizację lekcji online. Ten tryb ma jednak swoje wady.