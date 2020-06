Stanisława z "Sanatorium miłości" ujawnia kulisy rozstania. "To była dla mnie bolesna lekcja"

Nie tylko widzom "Sanatorium miłości" wydawało się, że Stanisława Kowalska i Władysław Pieszko zostaną ze sobą do końca życia. Były poważne deklaracje a nawet plotki o ślubie . Niestety, uczucie, które narodziło się przed kamerami, nie przetrwało zderzenia z rzeczywistością. Wiosną kolorowa prasa donosiła o rozstaniu uczestników matrymonialnego show, a Stanisława ujawniła, że po emisji programu czuła się "ośmieszona i poniżona" .

Jacek Kurski o "Sanatorium miłości": Seniorzy z definicji są ciekawski, mają więcej przeżyć"

- Nie wierzę, że mogłam być taka naiwna i dałam się wkręcić w ten romans - mówi w rozmowie z "Rewią" pani Stanisława i podkreśla, że to była dla niej "bolesna lekcja". Nie kryje rozczarowania byłym partnerem, a show TVP nazywa "telewizyjną bajką dla dorosłych".

Powrót do stanu wewnętrznej równowagi zajął uczestniczce "Sanatorium miłości" wiele tygodni. Pomogli jej w tym specjaliści i wyjazd w zaciszne miejsce. "Dzięki pomocy psychologów odzyskała wewnętrzny spokój. Wyjechała do Dębek, aby wyciszyć się podczas samotnych spacerów" - czytamy w tygodniku.

Spokoju pani Stanisława potrzebowała zwłaszcza dlatego, że porzucony Władysław przez jakiś czas nie dawał za wygraną. Usilnie starał się odzyskać byłą partnerkę. Próbował do niej dotrzeć przez wspólnych znajomych z programu czy siostrę, wysyłał kwiaty. "Córka Steni, mieszkająca w USA, poprosiła, by przestał niepokoić mamę, a mimo to mężczyzna nadal w różny sposób próbował odnowić kontakt" - ujawnia "Rewia". Starania ustały z chwilą, gdy poznał inną kobietę. O nowej miłości Władysław powiedział światu za pośrednictwem Facebooka w połowie kwietnia.