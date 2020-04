"Sanatorium miłości": koniec wielkiej miłości Steni i Władka. "Czułam się ośmieszona i poniżona"

- Jestem z Władysławem. Jestem i będę. - Do końca życia? - No pewnie. Tyle w nim pozytywnych cech odkryłam - rozpływała się Stenia.

To jedyna para, która zadeklarowała, że po programie stanie na ślubnym kobiercu . Oboje wydawali się pewni swoich uczuć nawet, gdy w finałowym odcinku doszło do niewielkiego spięcia. Przypomnijmy, że podczas jednej z zabaw Wiesława wytknęła Władysławowi, że randkuje z kilkoma kobietami jednocześnie i każdej prawi komplementy.

- Co innego mówisz w jacuzzi, a co innego teraz! - zaatakowała Bożena.

- Przyjechałem do sanatorium i na początku wskazałem cztery panie. Dziękuję wam za te wszystkie randki. Ale ostatecznie wybrałem Stenię na dobre i na złe. Czy wam się to podoba, czy nie. A po skończonym turnusie zabieram ją do Jastrzębia Zdroju - zadeklarował Władysław.

"Sanatorium miłości" - rozstanie z hukiem

- Różnimy się niemal we wszystkim. Ja nie lubię zbyt rozrywkowego trybu życia i nigdy nie przesadzam z alkoholem. Szanuję też moich przyjaciół i bardzo dbam o kulturę osobistą. Nie intryguję, nie plotkuję i nie osaczam innych. A przede wszystkim nie opowiadam o intymnych sprawach na forum publicznym. Trzeba znać granice szczerości. Cieszę się, że poznałam synów Władka. To wspaniali ludzie, do dziś mamy sympatryczny kontakt. To nie ich wina, że tata lubi brylować w mediach niekoniecznie w dobrym stylu - wyznała.