"Sanatorium miłości": Władek nie płakał po Steni. Znalazł pocieszenie w ramionach innej kobiety

- Różnimy się niemal we wszystkim. Ja nie lubię zbyt rozrywkowego trybu życia i nigdy nie przesadzam z alkoholem. Szanuję też moich przyjaciół i bardzo dbam o kulturę osobistą. Nie intryguję, nie plotkuję i nie osaczam innych. A przede wszystkim nie opowiadam o intymnych sprawach na forum publicznym. Trzeba znać granice szczerości. Cieszę się, że poznałam synów Władka. To wspaniali ludzie, do dziś mamy sympatryczny kontakt. To nie ich wina, że tata lubi brylować w mediach niekoniecznie w dobrym stylu. Czułam się ośmieszona i poniżona - mówiła w tabloidzie.