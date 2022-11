Stanisława Ryster bezlitośnie o kobietach w TVP. "Panienki wychodzą z biustami na wierzchu"

Stanisława Ryster to jedna z emerytowanych ikon Telewizji Polskiej, która przez kilkadziesiąt lat prowadziła "Wielką grę". 80-latka do dziś uważa, że władze TVP zachowały się w stosunku do niej po chamsku, kiedy program miał zniknąć z anteny. Legendarna prezenterka nie ma też dobrego zdania o młodszych koleżankach, które teraz brylują przed kamerami.