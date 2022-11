Stanisława Ryster ostro o TVP. "Zrobili mi świństwo"

Nie zmienia to faktu, że Ryster cały czas ma żal o to, w jaki sposób podziękowano jej za współpracę w 2006 r., gdy skasowano "Wielką grę". Prezenterka wspomniała o tym w rozmowie z "Faktem". - Zrobili mi świństwo, bo ukrywali w tajemnicy do ostatniej chwili, że zdejmują z anteny "Wielką grę". Dowiedziałam się o tym z porannej prasy. To był szczyt chamstwa. (…) Jak zdjęli mój program, to moja noga więcej tam nie postała. I już nie postanie - wyznała.