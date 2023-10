"Sprawa dla reportera". Znów było kuriozalnie - krzyki i szanty zamiast interwencji

Wtedy szpilę wbił jej inny prawnik, Piotr Kaszewiak. - Może na krzesło proszę wejść - rzucił do koleżanki. Ale to nie koniec. Kunę zirytowała bowiem wypowiedź mecenas Moniki Zawadzkiej, która spytała ofiarę przemocy domowej o to, dlaczego nie rozwiodła się wcześniej. - Ja jestem w szoku - oceniła pytanie koleżanki Kuna, która uznała je za zbędne i nie na miejscu.