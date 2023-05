Bulwersująca "Sprawa dla reportera". Kaszewiak nawet się nie odezwał

Jeden z bohaterów ostatniej "Sprawy dla reportera" powinien być w więzieniu, ale ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwość. W kryjówce odwiedziła go Elżbieta Jaworowicz. - Nie powiem, gdzie jest, bo jestem zobowiązana do tajemnicy i lojalności wobec swoich bohaterów — podkreślała przed kamerami. Nie to jednak szokuje w tej sprawie najbardziej.