"Sprawa dla reportera": kuriozalna sytuacja. Kaszewiak nie wierzył w to, co usłyszał

Kuriozalna "sprawa dla reportera"

Pan Tomasz sprowadza do domu kochankę, pani Grażyna nagrywa go i - rzekomo - kradnie bieliznę swojej rywalki. Lista wzajemnych zarzutów jest jednak długa, podobnie jak lista znikających z domu rzeczy. Kobieta skarży się na poukrywane przed nią sprzęty kuchenne, tak by nie mogła swobodnie funkcjonować we własnym domu, on zaś zgłasza na policję kradzież licznego dobytku swojej partnerki. A tam nie byle co.