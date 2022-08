"Sprawa dla reportera". Piotr Kaszewiak pierwszy raz się spóźnił. To przez sprawę "szatana"

- Napisał pan najbardziej obrzydliwy list do redakcji. Twierdzi, że sędziowie mszczą się na panu za Jaruzelskiego, że zięć ma plecy. Takich pomówień nie czytałem jeszcze. (...) Pan jest wierzący i takie rzeczy pisze? Pan się na Pana Boga powołuje? Niech pan się tego Boga boi - mówił, nie wierząc w to, co zobaczył.