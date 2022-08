Wystąpili razem w "Sprawie dla reportera". Teraz Minge spiera się w sieci z Kaszewiakiem

"Niestety osoby takie jak Pani, które tkwią wiele lat w przemocowym małżeństwie, robią straszliwy błąd, który ja rozumiem, ale musimy tutaj przestrzec - jeśli mam do kogoś apelować, to do kobiet, które dzisiaj słuchają o pani losie po latach. Te sprawy wszystkie były umarzane, ale prokurator orzekał wcześniej zakaz zbliżania się męża do pani, był nakaz eksmisji, ale niestety za każdym razem, gdy prokuratura coś zrobiła, gdy policja coś zrobiła, Pani wierzyła, że mąż już teraz będzie dobrym mężem, składała korzystne dla niego zeznania i sprawy upadały" - miał powiedzieć prawnik.