TVP broni bębniarskiego występu Tamary Gonzales Perei. "Eksperckie dopełnienie"

Krzysztof Zanussi, który również był wtedy gościem "Sprawy dla reportera", w rozmowie z Wirtualną Polską tłumaczył swoje zdziwienie praktykami Gonzale Perei. - Bądźmy poważni. Oczywiście, że nie mają one (zabiegi oferowane przez Tamarę - przyp. red) absolutnie żadnego znaczenia medycznego. Może co najwyżej psychologiczne. Ale to też tylko w przypadku bardzo silnej wiary, że coś takiego jak pohukiwanie "heja ho" - i to na dodatek przesyłane za pośrednictwem sygnału telewizyjnego - może komuś w czymkolwiek pomóc - skomentował.