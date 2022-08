Krzysztof Zanussi tłumaczy się z występu w "Sprawie dla reportera". "Ludzie są dziś łatwowierni"

Krzysztof Zanussi: Powiem szczerze: to było nagrywane dość dawno temu, więc dziś trochę mi już wypadło z głowy. Co jest najlepszym dowodem na to, że niewiele mnie to wówczas obeszło. Ale przypominam sobie teraz, że rzeczywiście byłem dość zdumiony tym, co się tam działo. Nie ukrywam: alternatywna medycyna, czyli dziedzina, którą reprezentuje ta pani, to sfera, do której - jako racjonalista - serca nie mam, żeby ująć to delikatnie.