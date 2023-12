"Sprawa dla reportera". Niektórzy najchętniej zdjęliby Jaworowicz z anteny

Przymusowe pojednanie

Próbkę tego sporu widzowie zobaczyli w telewizyjnym studiu, w którym babcie chorego chłopca, przykutego do łóżka (cierpiącego niczym Jezus, co podkreślała jedna z babć, choć obie deklarowały się jako bardzo wierzące), rzucały się sobie do gardeł. Ten widok był wystarczająco degustujący, ale jeszcze większy niesmak budziła inicjatywa zebranych w studiu ekspertów, którzy — jak na świąteczny odcinek przystało — niejako przymusili kobiety do przełamania się opłatkiem. Jedna z nich została wręcz doprowadzona przez mec. Kaszewiaka do drugiej, by na siłę pojednać się przed kamerą.