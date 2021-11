Uczestniczka show walczy z chorobą. Według statystyk powinna już nie żyć

Aneta Leńska brała udział w "Szansie na sukces" czy programie "Śpiewajmy razem. All Together Now" w Polsacie. Dwukrotnie występowała też na scenie Festiwalu Zaczarowanej Piosenki Anny Dymnej, poruszając serca publiczności nie tylko swoim głosem, ale i wielką wolą życia. Na co dzień sama uczy śpiewu najmłodszych w Ziębicach na Dolnym Śląsku, gdzie mieszka od urodzenia i wraz z mężem prowadzi prywatną szkołę muzyczną. Jednak życie 28-latki wypełnia nie tylko muzyka, ale i walka ze śmiertelną chorobą.