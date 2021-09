"Sprawa dla reportera": co stało się z kultowym programem? Dziś to już parodia

"Uzależniłam się od oglądania 'Sprawy dla reportera'. Codziennie po kilka odcinków oglądam. Kiedyś wydawało mi się, że to poważny program, ale teraz jakie tam cyrki się dzieją to jest hit. Specjalista typu Michał Wiśniewski w random tematach, piosenki disco polo, częsty brak empatii (pytanie dziecka uratowanego z pożaru, czy myśli, że jej pies, który został w tym domu bardzo cierpiał XD). Większość spraw typu 'nie doczytałem/przepisałem dom i żałuję' i do tego Ela J., która raz krzyknęła w odcinku 'Wiwat Orlen', ludzie w studio, którzy się przekrzykują, kamera robiąca chamski focus na brudne paznokcie czy pyzy ziemniaczane jedzone przez dziecko w tle XD (...)".