"Tatuś to mój mężczyzna". Gessler nie mogła uwierzyć w słowa 46-latki

W kolejnym odcinku "Kuchennych rewolucji" (premiera 16.09) Magda Gessler wybrała się do Żyrardowa. O pomoc poprosiła ją właścicielka niewielkiego lokalu. 46-latka, która żyje w niepokojącej relacji z własnym ojcem. – To jest szaleństwo! – wypaliła do niej Gessler, gdy poznała szczegóły.