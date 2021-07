Nie pytajcie tu o Gessler. Baner zniszczono, nazwisko z menu wymazano

Niemal 40 złotych za pastę to niemało, ale już po pierwszym kęsie staje się jasne, że to cena za dobrej jakości składniki. Danie jest wręcz idealne, tak samo jak bogata w składniki caponata, którą można zaspokoić nieduży głód. Chrupiąca i lekka foccacia świetnie dopełnia całości. Jedzenie zdaje egzamin, na pewno nie jest to wyjątek - tłumy w restauracji są najlepszym dowodem na to, że miejsce trzyma poziom.