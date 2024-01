Sophie Ellis-Bextor. Autorka wielkiego hitu powraca

Sophie Ellis-Bextor zdobyła sławę dzięki takim przebojom jak m.in. „Take Me Home” czy „Murder on the dance floor”. Ten drugi utwór ukazał się pierwotnie w 2001, ale po ponad dwóch dekada przeżywa obecnie prawdziwy renesans. Wszystko za sprawą „Saltburn”, gdzie pojawia się w szeroko komentowanej scenie kończącej obraz, w trakcie której bohater grany przez Barry’ego Keoghana tańczy zupełnie nago. Sophie Ellis-Bextor wystąpi ze swoim koncertem w ramach trasy „The Disco Kitchen Tour” również w Polsce - będzie można zobaczyć ją w Warszawie już 13 marca w klubie Progresja. Wybieracie się?

