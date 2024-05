Śniadaniówka Polsatu jesienią? Trwają prace nad programem

O programie śniadaniowym Polsatu mówi się od dawna, a jednak do tej pory stacja wciąż nie stanęła do konkurencji z "Dzień Dobry TVN" czy "Pytaniem na śniadanie". Możliwe, że zmieni się to jesienią. Edward Miszczak potwierdził, że prace nad porannym pasmem na żywo trwają, a w starcie śniadaniówki Polsatu pomóc ma osoba do niedawna związana z TVN.