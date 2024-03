Anna Popek oficjalnie odchodzi z TVP. "Nie chciałam tego rozstania"

"W życiu trzeba stawiać na siebie, na własne marzenia, przekonania i zasady. To, co stworzysz, jest Twoje i nikt Ci tego nie odbierze. Żaden wiatr historii ani polityczny zamęt. Jeśli idziesz za tym, co kochasz, wszechświat otworzy Ci drzwi nawet tam, gdzie zdawało się, że są tylko ściany. Rozstaję się z Telewizją w marcu - u progu wiosny. Wraz z nią przyjdzie nowe, świeże, prawdziwe. Bez udawania i poprawności" - dodała Popek.