Anna Popek tęskni za telewizją i radiem. Ale na wszelki wypadek szykuje dla siebie plan awaryjny

- To jest druzgocące uczucie. Ja otarłam się bardzo mocno o depresję. Ten pierwszy okres to była bardzo duża mobilizacja organizmu, wsparta też terapią, żeby normalnie funkcjonować. [...] Luty się kończy, a ja nic konkretnego nie zrobiłam, czas mi przecieka przez palce. Ale mobilizuje się, wstaję rano, aby nie marnować dnia. Dla mnie pomocne jest to, że dbam o makijaż, włosy, ubranie. Te prozaiczne czynności sprawiają, że się znowu formuję i jestem gotowa do działania - opowiedziała w Jastrząb Post.