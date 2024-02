Porażka "Pytania na śniadanie". Widzów ubywa

Dla porównania, warto odnieść się do okresu analogicznego sprzed roku. Mowa o okresie od 19 stycznia do 21 lutego 2023 r. Wówczas średnia widownia "Pytania na śniadanie" wynosiła 453 tys. osób, co przełożyło się na 8,92 proc. udziału w rynku telewizyjnym wśród wszystkich oglądających.