Grzegorz Pawlak o zarobkach lektorów. "Są to różnice indywidualne"

- Nie sądzę, by to była duża różnica. Mówiąc bardzo otwarcie, trzeba zauważyć, że media w rękach prywatnych są o tyle stabilniejsze, że przy zmianie władzy czy przy innych zawirowaniach nie następuje aż tyle przemian, ile obserwujemy w tym czasie w mediach publicznych. A jeśli chodzi o stawki, to być może są jakieś różnice, ale to są różnice indywidualne - słyszymy.