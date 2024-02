Wraca "Szansa na sukces". Wymowny komentarz prowadzącego

"Szansa na sukces" to jeden z najstarszych i najdłużej emitowanych programów typu talent show w polskiej telewizji. Przez ostatnie lata był prowadzony przez Marka Sierockiego, co było źródłem sporych kontrowersji i mogło spowodować spadek oglądalności. Teraz do programu powraca ulubieniec widzów - Artur Orzech.