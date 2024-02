To nie Luna wygrała?! Zaskakujące kulisy polskich preselekcji do Eurowizji 2024

Udało nam się jednak dotrzeć do jednej z osób, które produkują polskie eliminacje konkursu Eurowizji z ramienia TVP. Na nasze pytania o przesunięcie na niższe miejsce piosenki, która uzyskała najwięcej głosów, zareagowała bardzo nerwowo: "ten, kto wam to powiedział, kłamie". Ale w dalszej części rozmowy osoba ta powiedziała coś, co daje do myślenia: "ktoś z TVP przed głosowaniem rozmawiał z muzykiem znanym jako L.U.C., próbując otrzymać od niego zapewnienie, że wszystkie osoby uczestniczące w nagraniu piosenki, reprezentowane przez różne wytwórnie, zgodzą się wystąpić w Szwecji". Zapytaliśmy o to samego artystę, wciąż czekamy na odpowiedź.