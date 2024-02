Luna to polska Lady Gaga? Zawsze zwraca na siebie uwagę

Luna, czyli Aleksandra Wielgomas, to młoda polska piosenkarka, która w 2024 roku ma reprezentować Polskę na konkursie Eurowizji z utworem "The Tower". Gwiazda zaskakuje słuchaczy połączeniem nowoczesnego popu z elementami alternatywnymi, co czyni jej styl unikalnym i rozpoznawalnym. Jej muzyka, pełna emocjonalnego przekazu i oryginalnych aranżacji, zdobyła uznanie zarówno wśród polskiej publiczności, jak i krytyków muzycznych.