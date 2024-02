I wszystko jasne. Wiadomo, kto jedzie na Eurowizję 2024. To Luna

Luna, właściwie Aleksandra Wielgomas, to wschodząca gwiazda polskiej sceny muzycznej, która reprezentować będzie Polskę na Eurowizji 2024 ze swoim utworem "The Tower". Ten energetyczny kawałek, według artystki, ma inspirować słuchaczy do tworzenia własnej rzeczywistości i odzyskiwania wolności, będąc jednocześnie hymnem do wewnętrznej siły każdego człowieka.