Była to tylko kwestia czasu. Holecka oficjalnie poza Komisją Etyki

Przykładem może być niesławny wywiad Holeckiej z Andrzejem Dudą. - Co zrobić, żeby rzeczywiście to pan wygrał? - tak prowadząca "Gościa Wiadomości" zwróciła się do prezydenta ubiegającego się o drugą kadencję w 2020 r. Wielu komentowało, że Duda miał zbyt łatwą przeprawę. Podobne było rok temu. W tym samym tonie oceniano również rozmowy Holeckiej z Jarosławem Kaczyńskim.