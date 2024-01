Śmiercią gwiazdora żył cały świat. Ogłoszono zakończenie śledztwa

Aktor umarł we własnej willi w Los Angeles. Fani Perry'ego szybko dodali dwa do dwóch i zauważyli, że jeszcze na tydzień przed tym strasznym wydarzeniem gwiazdor opublikował na swoim Instagramowym profilu wymowne zdjęcie. Fotografia przedstawia go bowiem relaksującego się z wannie z hydromasażem na terenie jego posiadłości. Kilka dni później to właśnie tam znaleziono jego ciało.