"Ślub od pierwszego wejrzenia". Widzowie oburzeni słowami Maćka. "Życie to nie Instagram!"

To była najbardziej kuriozalna kłótnia w historii wszystkich 8 edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W finałowym odcinku (dostępnym na Player.pl, emisja w telewizji za tydzień) wszystkie pary spotkały się z psycholożkami, by omówić swoje decyzje. Nikt nie miał nadziei co do małżeństwa Maćka i Marty, ale kto by się spodziewał, że usłyszymy takie słowa?