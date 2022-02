"Ślub od pierwszego wejrzenia". Uczestnik zdradził kulisy. Tak eksperci dobierają pary

Nie wystarczy jednak wskazać hasłowo to, co jest ważne w życiu danej osoby. Brunelli pokazał to na swoim przykładzie. W jego formularzu pojawiły się trzy słowa: zaufanie, przygoda, fitness. Obok każdego z nich musiał wpisać w rubryce własną definicję, a w kolejnej wytłumaczyć, dlaczego ceni właśnie te wartości bardziej niż inne.