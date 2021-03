Nie wszystkim się to podoba. Kontrowersyjny pomysł niderlandzkiej telewizji

Już 21 marca w niderlandzkiej telewizji publicznej NTR planowo ma zostać wyemitowany program, którego już sama idea, jeszcze na długo przed premierą, wzbudza ogromne emocje. Z założenia ma to być program, w którym dzieci ze szkół podstawowych zadają pytania nagim dorosłym. Przestają więc chyba dziwić komentarze, jakoby telewizyjny wytwór miał być kontrowersyjny i krytyka pod adresem nadawcy.

Swoje odczucia opublikował również poseł mniejszości tureckiej - Tunahan Kuzu. Nazwał on ideę telewizyjnego show szaloną. "W Holandii mamy problemy z pornografią dziecięcą i przestępczością seksualną wobec nieletnich, to jest odpowiedź telewizji publicznej na te problemy?" - dodał.

Są również i tacy, którzy głośno domagają się, by program nie został w ogóle wyemitowany. Telewizja NTR broni się jednak twierdząc, że program został przygotowany z należytą starannością. "Podczas programu odbyła się obszerna rozmowa z dziećmi na temat tego, co się wydarzy, a one mogły wskazać, jak się czują podczas programu" - zapewniał rzecznik stacji.