"Ślub od pierwszego wejrzenia" TVN. Julia broni Kasi

- Na Kasię jest bardzo duży hejt i to jest okropne. Czepiają się jej charakteru, wyglądu, relacji z mamą, nawet tego, że według nich źle traktuje psa, to jest jakaś abstrakcja. W jednym odcinku Kasia przygotowywała sernik dla Pawła, to nawet do tego się przyczepili. Dla mnie to jest oburzające, jak tak można? - złościła się Julia.