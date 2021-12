"Rolnik szuka żony": Roksana nie znalazła miłości w programie. Nie wyklucza udziału w innym show

Roksana wprawdzie wyjawiła też, że jej serce jest zajęte, ale nie chciała komentować, czy chodzi o któregoś z uczestników programu. Jeden z internautów zapytał ją za to, czy byłaby gotowa poszukać drugiej połówki w innym programie, do tego kontrowersyjnym, bo w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Oznacza to, że musiałaby pójść na żywioł i wyjść za mąż za nieznajomego. Co na to sama zainteresowana?