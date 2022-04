"Ślub od pierwszego wejrzenia" TVN. Ekspertka programu: "To jest ta brzydka prawda na temat naszego eksperymentu"

Psycholożka nie rozumie, że program nie jest nudny, bo bohaterowie są nudni, tylko winna jest reżyseria, realizacja i niski budżet. To producent serii odpowiedzialny jest za to, na jakie pytania odpowiadają uczestnicy show do kamery. Także on decyduje o tym, co trafia do ostatecznego montażu. Więc jeśli połowę odcinka stanowią rozmowy o chipsach, skórce kurczaka, dokładkach do obiadu, wożeniu rosołu, jednym słowem o niczym, to nie jest to wina uczestników.