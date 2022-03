"Ślub od pierwszego wejrzenia" TVN. Cały odcinek rozmów o niczym. Widzowie nie poznają swojego ulubionego show

Niekończące się rozmowy o tym, kiedy i do której ciotki jechać na rosół. Nic niewnoszące do programu ujęcia z parkingów, prasowania koszul i kolejnych obiadów. Do tego dołóżcie okrągłe zero rozrywek, atrakcji, urozmaiceń podczas podróży poślubnych wszystkich par i mamy już pełen obraz tej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia".