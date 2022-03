"Ślub od pierwszego wejrzenia" TVN. Chorzewska straszyła byłą uczestniczkę prawnikami?

"W swoim live straszyła mnie prawnikami i mówiła, że w wiadomości prywatnej jej groziłam. To kłamstwa!" - napisała na instagramowym koncie Ania. Uczestniczka bezskutecznie próbowała namówić psycholożkę na rozmowę, liczyła na przeprosiny za powielanie nieprawdziwych plotek. Chorzewska, która nie pracowała nawet przy tym sezonie "Ślubu", a opowiada publicznie, co się w nim działo, do dziś nie odwołała swoich słów.