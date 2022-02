"Ślub od pierwszego wejrzenia". Laura i Karol nie zostali dopasowani. Ekspertka tłumaczy dlaczego

- Karol został skrzywdzony przez Igę, a Laura jest osobą bardzo empatyczną. Jest takim typem dziewczyny-ratowniczki. Gdyby nie to, oni nie byliby razem. Czy to był zły dobór? Myślę, że na tamten moment, to była dobra decyzja. Natomiast teraz, jak na to patrzę, to Maciek miał zbyt dużo deficytów, żeby zbudować relację, a Iga miała swoje problemy - kontynuowała Chorzewska.