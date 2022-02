"Ślub od pierwszego wejrzenia" TVN. Oni nie wystąpili w odcinku specjalnym, teraz mówią dlaczego

Widzowie szybko zauważyli, że wielu bohaterów brakuje. Z jednej strony program nie jest z gumy i nie byłoby czasu na każdego. Ale z pewnością niektórzy mają coś ciekawego do powiedzenia. Tymczasem Łukasz, który w czwartej edycji "Ślubu" związał się z Oliwą, na pytanie Plejady o nieobecność odpowiedział: "Nie wystąpiłem, ponieważ to, co chciałbym powiedzieć, z pewnością nie zostałoby wyemitowane".