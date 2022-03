"Ślub od pierwszego wejrzenia": Anna Wróbel odpowiada ekspertce. Słowa psycholożki ją oburzyły

- Różnie to bywa w życiu. Ktoś z klubu wraca z kochaną lub kochankiem do domu. Bardzo nie lubię takiej oceny, bo wszystko zależy od sytuacji. Poza tym niektórzy ludzie szukają seksu. Jeżeli chodzi o eksperyment to mamy różnych ludzi. Jedni boją się złapać za rękę, a inni nie mają problemu z pójściem do łóżka. My tego nie oceniamy, ale obserwujemy, jakie to będzie miało konsekwencje dla relacji. Mnie nie było w 2. edycji, ale znam tę historię. Co z tego, że był ten seks - mówiła w rozmowie z Plejadą.